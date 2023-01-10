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Державне агентство мистецтв оприлюднило список з 20 претендентів на премію ім.Курбаса

10 січня 2023, 15:56
Державне агентство мистецтв оприлюднило список з 20 претендентів на премію ім.Курбаса
Лесь Курбас
Премія імені Леся Курбаса присуджується щороку професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти визначило 20 претендентів, які цьогоріч боротимуться за здобуття театральної премії імені Леся Курбаса.

Зокрема, Микола Бабин поставив «Маріуполь #надія_на_світанок», Олександр Боровенський - «The Book of Sirens», Дмитро Захоженко — «Imperium Delendum Est», Антон Меженін - «Всупереч», Ігор Прокоп’як - «Як рятували країну Мережину», Людмила Косович - «Крик нації» про життя і долю Василя Стуса за власною п’єсою.

Серед 20 претендентів також Олена Юзвак з виставою «Поліанна», Геннадій Широченко із «Непробудженням», Яна Ушпік із виставою «Мовчання», Олександра Бабенко з виставою «Станція» за п’єсою Олександра Вітра.

У список включені також вистави на твори українських і світових письменників і драматургів. Так, Дмитро Леончик за п’єсою М. Куліша поставив«Мина. Історія перевертня», Вадим Морозов - «Молитву за Елвіса» за п’єсою Марини Смілянець, а Олег Іваницький презентував моновиставу «Нотатки божевільного» за мотивами твору М. Гоголя. Сергій Павлюк поставив виставу «Вічність і ще один день» за п’єсою сербського літератора Милорада Павича.

Премія імені Леся Курбаса присуджується щороку професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України і вручається у лютому до дня народження видатного українського режисера. На її здобуття висувається театральна постановка, прем'єра якої відбулася у попередньому році.

 


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