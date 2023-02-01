Державні експерти констатують зв'язок Української православної церкви із московським патріархатом

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви. Експерти довели наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ з московським патріархатом.

Зокрема у висновку йдеться, що прийняття у травні нової редакції Статуту про управління УПЦ та Постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку Української Православної Церкви із РПЦ.

Статус УПЦ, як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним.

УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а отже є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ у самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено", – йдеться у документі.