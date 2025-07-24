Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Держави нестимуть відповідальність за бездіяльність щодо клімату — ООН

24 липня 2025, 09:19
Держави нестимуть відповідальність за бездіяльність щодо клімату — ООН
Це перший випадок, коли найвищий судовий орган ООН висловився про кліматичні зміни.

Міжнародний суд ООН постановив, що держави повинні захищати людей від "нагальної та екзистенційної загрози" зміни клімату. Це перший випадок, коли найвищий судовий орган ООН висловився про кліматичні зміни.

Про це йдеться у пресрелізі.

Таке рішення дає країнам можливість подавати одна на одну до суду через зміну клімату, зокрема через викиди газів, що нагрівають планету. Цим правом можуть скористатися вразливі до глобального потепління держави, які зверталися до суду після розчарування відсутністю глобального прогресу у вирішенні проблеми.

Міжнародний суд ООН заявив, що країни можуть порушувати міжнародне право, якщо не захищають клімат. Суд наголосив, що чисте довкілля — це основа для прав людини, а підтримка виробництва викопного палива може цим правам шкодити.

Висновок суду консультативний, проте він здатен впливати на майбутні суди та переговори про клімат.

Деякі країни-виробники викопного палива, як-от США і Саудівська Аравія, вважають, що Паризької кліматичної угоди достатньо для захисту клімату. Інші ж наполягають, що такі країни мають компенсувати шкоду тим державам, які найбільше страждають від змін клімату, наприклад, островам Тихого океану.

Паризька кліматична угода передбачає зменшення викидів парникових газів і забезпечення того, щоб глобальні температури не піднялися більш ніж на два градуси за показник доіндустріального рівня в цьому столітті, а також зобовʼязання слідкувати, щоб підвищення температури залишалося меншим за 1,5 градуса.

судкліматООН

Останні матеріали

40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється