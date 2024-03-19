Держбанк Дубая закрив деякі рахунки російських олігархів і трейдерів нафти – WSJ

Один з найбільших кредиторів в ОАЕ скоротив бізнес, пов'язаний з росією.

Коли Європа і США намагалися відірвати росію від фінансової системи Заходу, москва знайшла обхідні шляхи. Ключовий з них: банки в Перській затоці та Європі, які підтримували зв'язки з росією. Але зараз один з найбільших кредиторів в ОАЕ скоротив бізнес, пов'язаний з росією, а турецькі кредитори стали більш обережними.



Про це пише The Wall Street Journal.

Зараз зусилля Вашингтона, спрямовані на закриття цих лазівок, схоже, приносять свої плоди. Головний державний банк Дубая закрив деякі рахунки російських олігархів і трейдерів російської нафти. Турецькі кредитори дедалі обережніше ставляться до роботи з бізнесом, пов'язаним з росією. США також попередили банкірів у Відні, іншому важливому фінансовому центрі.

Ці кроки були зроблені після візитів американських чиновників і нещодавніх раундів санкцій проти торговельних компаній та інших. Наприкінці грудня Білий дім надав Міністерству фінансів США більші повноваження щодо санкцій, дозволивши йому карати іноземні банки за операції, пов'язані з російською військово-промисловою базою.

Emirates NBD, банківський гігант, що базується в Дубаї, відіграє центральну роль у цих змінах. російський бізнес та олігархи з'їхалися до Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема до комерційного центру Дубая, після вторгнення москви в Україну у 2022 році.

Emirates NBD був одним з найбільших бенефіціарів, за словами людей, знайомих з цим питанням, включаючи фінансових фахівців у країні Перської затоки, американських чиновників та керівника енергетичного сектору. Як вважає один з американських чиновників і інші люди, знайомі з цією справою, банк обслуговував значні російські нафтові операції й створив відділ, який обслуговував росіян, що шукали безпечний притулок для своїх багатств, для чого переманював банкірів з колишнього Радянського Союзу.

"Однак в останні місяці США чинять сильний тиск на ОАЕ: Вашингтон направив до країни чиновників Міністерства фінансів і Державного департаменту, а також запровадив нові санкції проти компаній, що базуються в ОАЕ, таких як орієнтований на росію нафтотрейдер Voliton", — пише видання.