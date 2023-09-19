Держборг США досягнув історичної позначки

Станом на зараз обсяг держборгу США становить 33,044 трильйонів доларів.

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку 33 трлн доларів.



Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому - 16 червня - розмір держборгу перевищив позначку 32 трлн доларів.



За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти 50 трлн доларів навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.

Нагадаємо, що у червні Байден підписав законопроект про зупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дозволило запобігти першому в історії США дефолту.