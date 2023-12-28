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Держборг України перевищив 5 трильйонів гривень

28 грудня 2023, 17:09
Держборг України перевищив 5 трильйонів гривень
Фото: з вільного доступу
Від початку великої війни держборг збільшився у гривні на 81,6%.

Державний борг України сягнув рекордної позначки і перевищив 5 трлн гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що, за даними Міністерства фінансів, станом на 30 листопада державний та гарантований державою борг досяг 5 122,5 млрд грн або 140,8 млрд доларів у валютному еквіваленті.

За інформацією Гетманцева, у листопаді зростання державного боргу прискорилось: за місяць держборг збільшився на 3,3%: в гривні (+ 164,3 млрд грн.), у валютному еквіваленті (+4,5 млрд. дол.).

"На приріст держборгу вплинули залучення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС, позики від Світового банку та розміщення ОВДП", – пояснив він.

Від 28.02.2022 державний борг зріс на 87,6% (+2 392,4 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 50,9% (+47,5 млрд. дол.).

У борговій структурі зовнішній держборг збільшився до 68,6% (до війни 60,9%), борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП) – 71,4% (65,1%). Гетманцев нагадав, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року.

"Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд дол", – каже депутат.

За підсумками 2023 року співвідношення державного боргу до ВВП складе близько 85% ВВП (проти 78,4% у 2022 і 48,9% у 2021 році).

"Це значний рівень державного боргу, утім попередні прогнози на цей рік, які давали рівень державного боргу до ВВП близько 100% ВВП (МВФ – 98% ВВП) були набагато гіршими", – зазначив Гетманцев.

Він запевнив, що хоч і боргове навантаження залишається високим, але ситуація є контрольованою.

економікавійна в Україніросія окупантидерж борг

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