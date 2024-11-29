Держборг України за місяць зріс на 4,35 мільярди

На 31 жовтня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трл грн

Протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 4,35 млрд грн, у доларовому еквіваленті - зменшилась на 0,32 млрд доларів США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

На 31 жовтня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трл грн, або 155,37 млрд дол США.

Зазначається, що державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4,58 трл грн (71,48% загальної суми), або 111,06 млрд дол. США; внутрішній борг – 1,83 трл грн (28,52%), або 44,31 млрд дол. США.

Нагадаємо, що середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України зменшилась на 21,8%.