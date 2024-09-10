Держдеп: Блінкен у Лондоні обговорить підтримку України

Це стане однією з головних тем обговорень.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Лондона обов’язково обговорить питання підтримки Києва.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Я очікую, що підтримка України стане головною темою завтрашньої розмови", - сказав представник Держдепу.

Пател додав, що США зберігають послідовну позицію щодо підтримки нашої країни та намагаються забезпечити ЗСУ всім потрібним для захисту України.

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен у понеділок ввечері прибув до Лондона в рамках тижня дипломатії з новим урядом Сполученого Королівства.