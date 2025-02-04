Держдеп не веде перемовин щодо включення Канади до складу США – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що його відомство не бере участі в жодних переговорах щодо того, щоб Канада стала 51-м штатом США.

За його словами, наразі США зосереджені на іншому пріоритеті - це запровадження нових тарифів. Адже президент США Дональд Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

"Очевидно, це вплине на наші стосунки з ними. Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", - заявив Рубіо.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може використати "економічну силу", щоб зробити Канаду 51-м штатом США.Він також заявив, що для гіпотетичного приєднання Канади до США він не розглядає можливість використання військової сили.