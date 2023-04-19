Держдеп погодив можливий продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16

Йдеться про можливе постачання обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США.

США підтвердили продаж Туреччині оборонних товарів і послуг для модернізації її парку літаків F-16.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки міноборони Сполучених Штатів.

"Державний департамент прийняв рішення про схвалення військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 млн дол.", – йдеться у пресрелізі.

Уряд Туреччини звернувся до США з проханням придбати оборонні товари та послуги для підтримки поточного парку своїх бойових літаків F-16, включаючи оновлення програмного забезпечення авіоніки.

Потенційний продаж також включає оновлення апаратного та секретного і несекретного програмного забезпечення, інтеграційну та тестову підтримку, допоміжне обладнання, навчально-тренувальне обладнання, запасні та ремонтні частини, публікації і технічну документацію.

Також йдеться про послуги з інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки від уряду США та підрядників, а також інші відповідні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

Модернізація винищувачів покращить оперативну сумісність Туреччини з союзниками по НАТО та забезпечить безпеку польотів турецьких літаків F-16. Запропонований продаж покращить здатність Туреччини протистояти поточним і майбутнім безпековим загрозам.