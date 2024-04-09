Держдеп США назвав умову вступу України до НАТО

Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною.

Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала росія.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів, що нічого не змінилося щодо схвалення графіку і це все ще залежить від завершення війни.

"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту", – зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною.

Він також зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі.