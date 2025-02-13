Держдеп США офіційно анонсував візит Келлога в Україну

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13-го до 22 лютого.

Метою поїздки в дипломатичному відомстві називають просування "цілі президента Трампа забезпечити мир через силу в Україні" та захист американських інтересів.

Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки й відвідає штаб-квартири НАТО і Євросоюзу у Брюсселі. В Україні він зустрінеться з представниками влади та "приватними громадянами, які мужньо пережили майже три роки війни", ідеться в повідомленні.

Напередодні Келлог розповів в Х про зустріч з амбасадоркою України у США Оксаною Маркаровою.

"Готуючись до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими офіційними особами в Мюнхені та Києві найближчими днями, я був радий обговорити бачення президента Трампа відновлення стабільності в Україні з амбасадоркою Маркаровою. Ми невпинно працюватимемо над досягненням міцного миру", – написав американський політик.