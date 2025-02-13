Держдеп США офіційно анонсував візит Келлога в Україну
13 лютого 2025, 10:31
джерело x.com/generalkellogg
Келлог їде до Європи обговорювати мир в Україні
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13-го до 22 лютого.
Про це повідомив Державний департамент США.
Метою поїздки в дипломатичному відомстві називають просування "цілі президента Трампа забезпечити мир через силу в Україні" та захист американських інтересів.
Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки й відвідає штаб-квартири НАТО і Євросоюзу у Брюсселі. В Україні він зустрінеться з представниками влади та "приватними громадянами, які мужньо пережили майже три роки війни", ідеться в повідомленні.
Напередодні Келлог розповів в Х про зустріч з амбасадоркою України у США Оксаною Маркаровою.
"Готуючись до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими офіційними особами в Мюнхені та Києві найближчими днями, я був радий обговорити бачення президента Трампа відновлення стабільності в Україні з амбасадоркою Маркаровою. Ми невпинно працюватимемо над досягненням міцного миру", – написав американський політик.