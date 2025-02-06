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Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом

06 лютого 2025, 10:57
Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом
Фото: з вільних джерел
Панама заперечила заяву Держдепу США, однак заявила про готовність до діалогу

Державний департамент США заявив, що американські судна зможуть безоплатно проходити через Панамський канал. Однак цю інформацію відразу заперечили у Панамі.

Про це йдеться в дописі Держдепу в Х (Twitter).

Там повідомили, що безоплатне проходження урядових суден США через Панамський канал "заощадить мільйони доларів на рік".
 
Стосовно зборів із кораблів та суден приватних американських морських перевізників у дописі не згадується.
 
Адміністрація Панамського каналу відреагувала на ці слова, заявивши, що не вносила жодних змін до оплати за транзит через канал. Там також наголосили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема щодо проходження американських військових кораблів.
 
СШАдерждеп сшаПанамський канал

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