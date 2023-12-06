​Держдеп США озвучив вміст нового пакету допомоги Україні

Держсекретар наголосив: якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту Байдена про додаткове фінансування, це буде один із останніх пакетів допомоги.

США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів.

Про це йдеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

Цей пакет, у якому використовуються "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", передбачає надання зброї та техніки з раніше запланованого скорочення.

"Можливості, передбачені в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протиброневі ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт", - йдеться в заяві.

Пентагон оприлюднив уточнений список допомоги: