Держдеп США підготував засекречену стратегію допомоги для України – Politico

Велика увага до боротьби з корупцією.

Держдеп США підготував засекречену версію документу про стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО.

Про це повідомило американське Politico.

У доповіді, отриманій виданням, детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій і попереджається, що підтримка Заходу може залежати від зниження рівня корупції. За словами журналістів, документ свідчить про те, що чиновники адміністрації Байдена "набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають".

У незасекреченій версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що у майбутньому корупція теоретично може змусити деяких західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з цією проблемою.

Натомість, засекречена версія документа втричі більша за публічну версію і містить набагато більше деталей про цілі США в Україні. Більшість цілей покликані зменшити корупцію. Один із американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив Politico, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами можливість обумовлювати майбутню економічну допомогу "реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій".

За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги.

Американська стратегія також передбачає перехід українських військових до стандартів НАТО. Одним із найочікуваніших кроків, перелічених у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною і принципами НАТО. Навіть формат і зміст українських оборонних документів повинні "відображати термінологію НАТО", йдеться в конфіденційному розділі стратегії. Одна з цілей включає створення "плану опору на національному рівні", деталі якого в документі не уточняються.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши "вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби", а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

У документі міститься заклик до фінансової системи України "збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу" та зменшити роль держави у банківському секторі. Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

