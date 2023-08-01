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Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки

01 серпня 2023, 12:51
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
Фото: haqqin.az
Зустрічі будуть проходити в онлайн-форматі, а головною метою є вирішення деталей оборонних зобов'язань.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки розпочав переговори з країнами, які зголосилися надати Україні гарантії безпеки.

Про це під час брифінгу заявив прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер.

"Переговори тільки-но починаються. Хочу прояснити, що Президент США Джо Байден та інші лідери G7 та ЄС, а тепер й інші 12 країн, які приєдналися до заяви, чітко дали зрозуміти, що віддані довгостроковій безпеці України та допомозі Україні у побудові довгострокової інфраструктури безпеки, яка може стримувати російську агресію. Те, як це виглядатиме, звичайно, буде предметом цих розмов, які триватимуть деякий час", — повідомив Метью Міллер.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі країни "великої сімки" ухвалили спільну декларацію щодо підтримки України. Зокрема, документом передбачена допомога Україні у побудові потужної, дієздатної оборони на суходолі, в повітрі та на морі, яка стане силою стабільності в регіоні і стримування будь-яких загроз.

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