Держдеп США підтвердив відставку амбасадорки США в Україні

Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк написала заяву про відставку з посади за власним бажанням.

"Вона була послом в Україні три роки. Це тривалий час у зоні бойових дій. Чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни й українці зробити те, що потрібно, щоб закінчити цю війну", – зазначили в Держдепі.

Речниця Держдепу Теммі Брюс на брифінгу, який транслювали в YouTube, підтвердила звільнення Брінк.

"Вона повертається додому, так", – сказала Брюс.

Журналісти також запитали, чи був тиск на Брінк або чи отримувала вона вказівки не згадувати росію в контексті атак на Україну. Речниця відповіла, що їй нічого не відомо про це.

Перед цим CBS News повідомив , посилаючись на джерела, що Брінк має намір покинути посаду. Джерела ЗМІ зазначали, що її звільнення пов'язане "з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем", серед яких і нещодавні скорочення в USAID. Як пояснив ЗМІ, Держдеп США визначив українську столицю для послів як "несупроводжуваний пост", тому Брінк у Києві без сім'ї.

За даними каналу, вона вже просила держсекретаря США Марко Рубіо про відставку в січні, але тоді він відхилив прохання амбасадорки, маючи намір залишити її на посаді.