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Держдеп США підтвердив відставку амбасадорки США в Україні

11 квітня 2025, 09:35
Держдеп США підтвердив відставку амбасадорки США в Україні
Фото: СБУ
Держдеп США пояснив, що перебування Брінк на посаді посла в Україні триває вже три роки, що вважається багато для зони бойових дій
Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк написала заяву про відставку з посади за власним бажанням.
 
Про це йдеться в коментарі представника Держдепартаменту США, якого цитує "Суспільне".
 
"Вона була послом в Україні три роки. Це тривалий час у зоні бойових дій. Чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни й українці зробити те, що потрібно, щоб закінчити цю війну", – зазначили в Держдепі. 
 
Речниця Держдепу Теммі Брюс на брифінгу, який транслювали в YouTube, підтвердила звільнення Брінк.
 
"Вона повертається додому, так", – сказала Брюс.
 
Журналісти також запитали, чи був тиск на Брінк або чи отримувала вона вказівки не згадувати росію в контексті атак на Україну. Речниця відповіла, що їй нічого не відомо про це.
 
Перед цим CBS News повідомив, посилаючись на джерела, що Брінк має намір покинути посаду. Джерела ЗМІ зазначали, що її звільнення пов'язане "з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем", серед яких і нещодавні скорочення в USAID. Як пояснив ЗМІ, Держдеп США визначив українську столицю для послів як "несупроводжуваний пост", тому Брінк у Києві без сім'ї.
 
За даними каналу, вона вже просила держсекретаря США Марко Рубіо про відставку в січні, але тоді він відхилив прохання амбасадорки, маючи намір залишити її на посаді.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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