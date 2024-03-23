Держдеп США попереджає про нові теракти в росії

Державний департамент Сполучених штатів також рекомендує американцям покинути країну.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують вчорашній смертоносний теракт у москві. Ми надсилаємо наші найглибші співчуття сім'ям та близьким загиблих і всім, хто постраждав від цього жахливого злочину. Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і солідарні з народом росії, який оплакує загибель людей внаслідок цієї жахливої події", - йдеться в повідомленні.

Проте Держдепартамент США після теракту в "Крокус Сіті холі" знову рекомендує американцям виїхати з росії.