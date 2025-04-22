Держдеп США позитивно оцінив готовність рф до переговорів з Україною
22 квітня 2025, 20:11
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Там прокоментували заяву путіна про те, що рф готова до двосторонніх переговорів з Україною.
Заяви російської влади щодо готовності до мирних переговорів з Україною є "дуже хорошим знаком".
Про це речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила в ефірі Fox Business.
Брюс прокоментувала заяву російського диктатора путіна про те, що москва готова до двосторонніх переговорів з Україною.
"Це дуже хороший знак", - зазначила речниця Держдепу США.
акож Брюс наголосила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше, адже під час бойових дій продовжують гинути цивільні особи.
Нагадаємо, днями у росії знову заявили про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар кремля Дмитро Пєсков вимагає, щоб Київ "юридично розчистив перешкоди".