Держдеп США позитивно оцінив готовність рф до переговорів з Україною

Заяви російської влади щодо готовності до мирних переговорів з Україною є "дуже хорошим знаком".

Брюс прокоментувала заяву російського диктатора путіна про те, що москва готова до двосторонніх переговорів з Україною.

"Це дуже хороший знак", - зазначила речниця Держдепу США.

акож Брюс наголосила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше, адже під час бойових дій продовжують гинути цивільні особи.

Нагадаємо, днями у росії знову заявили про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар кремля Дмитро Пєсков вимагає, щоб Київ "юридично розчистив перешкоди".