Держдеп США прокоментував інцидент на ЗАЕС

США закликають росію повернути ЗАЕС під контроль України.

У Сполучених Штатах уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, де було зафіксовано падіння двох БпЛА.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що США закликають рф не грати в небезпечні ігри та передати управління АЕС Україні.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку",- зауважив Міллер.

При цьому він підкреслив: "росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі".

У цьому контексті він закликав росію вивести свої війська зі станції та повернути контроль компетентним українським органам, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАГАТЕ уточнило наслідки ударів дронів по ЗАЕС.