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Держдеп США розпочав масові скорочення – AP

11 липня 2025, 19:09
Держдеп США розпочав масові скорочення – AP
Фото: з вільних джерел
Скорочення передбачені планом реорганізації Держдепу

Державний департамент США розпочав масові звільнення співробітників, які повʼязані з планом реорганізації.

Про це повідомляє Associated Press.

Відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США. Співробітники дипломатичної служби, яких стосуються звільнення, будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого вони офіційно втратять роботу.
 
Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці схвалили дане рішення, аби зробити Держдеп більш компактним і ефективним. Водночас деякі дипломати стверджують, що це послабить вплив США і їхню здатність протистояти наявним і новим зовнішньополітичним загрозам.
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