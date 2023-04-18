Держдеп США схвалив передачу Туреччині комплектів для модернізації F-16 — ЗМІ

Домовленість про модернізацію F-16 погодили після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО.

Держдепартамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині комплектів для модернізації тактичної мережі обміну даними Link-16 винищувачів F-16.

Про це повідомляє Anadolu.

Як зазначається, агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви з цього приводу.

Однак, згідно з джерелами, пакет включає відповідне обладнання та інженерну підтримку для модернізації Link-16 що знаходяться в розпорядженні Туреччини F-16 до рівня Block Upgrade-2, а також автоматичну систему запобігання зіткнень із землею.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для підтримки модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні.

Конгрес має повноваження опротестувати рішення Держдепу щодо дозволів на продаж озброєнь та військової техніки членам НАТО протягом 15 робочих днів.

Link 16 - тип військової тактичної мережі обміну даними. Використовується США та країнами НАТО. Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даних між тактичним командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників.