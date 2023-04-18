Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Держдеп США схвалив передачу Туреччині комплектів для модернізації F-16 — ЗМІ

18 квітня 2023, 10:25
Держдеп США схвалив передачу Туреччині комплектів для модернізації F-16 — ЗМІ
Фото: naked-science
Домовленість про модернізацію F-16 погодили після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО.

Держдепартамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині комплектів для модернізації тактичної мережі обміну даними Link-16 винищувачів F-16.

Про це повідомляє  Anadolu.

Як зазначається, агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви з цього приводу.

Однак, згідно з джерелами, пакет включає відповідне обладнання та інженерну підтримку для модернізації Link-16 що знаходяться в розпорядженні Туреччини F-16 до рівня Block Upgrade-2, а також автоматичну систему запобігання зіткнень із землею.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для підтримки модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні. 

Конгрес має повноваження опротестувати рішення Держдепу щодо дозволів на продаж озброєнь та військової техніки членам НАТО протягом 15 робочих днів.

Link 16 - тип військової тактичної мережі обміну даними. Використовується США та країнами НАТО. Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даних між тактичним командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників. 

СШАТуреччинаF-16

Останні матеріали

росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється