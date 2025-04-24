Держдеп США спростував чутки про зняття санкцій із "Північного потоку — 2"

В адміністрації Дональда Трампа немає єдності стосовно зняття енергетичних санкцій з рф, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію в медіа, що Штати працюють над зняттям санкцій з "Північного потоку — 2" та інших енергоактивів рф.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Це однозначно неправда. Ані Стів Віткофф, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з росії в рамках угоди з Україною", — зазначив він.

Про плани адміністрації Білого дому зняти санкцій напередодні писало видання Politico. Джерела медіа стверджували, що саме спецпредставник Трампа Стів Віткофф є головним прихильником скасування санкцій. Зокрема, у рамках цих зусиль він начебто доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Штати наклали на росію.

Водночас медіа зазначало, що ідея Віткоффа поки що не знайшла великої популярності в Білому домі, а Рубіо намагався її зірвати. Проти виступив і міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі.

Дехто в американському уряді вважає, що росія ввела Віткоффа в оману щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових звʼязків з росією.

"У Білому домі точаться внутрішні дебати між людьми, які домінують в енергетиці — Бергамом, який хоче мати ринки збуту для американського СПГ, і Віткоффом, який хоче бути ближче до росії", — сказав один зі співрозмовників.

Про те, що США нібито можуть послабити деякі санкції проти росії для досягнення мирної угоди, писали й інші західні медіа. Зокрема, Reuters зазначав Білий дім доручив Держдепартаменту і Міністерству фінансів США підготувати список санкцій проти росії, які можна помʼякшити.

Цей список офіційні посадовці США можуть обговорити з представниками росії вже найближчими днями в межах переговорів про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.