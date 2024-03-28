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Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті

28 березня 2024, 21:07
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
Фото: з вільних джерел
Влада України може чинити опір свободі інформації, а воєнні кореспонденти – повідомляти про речі, які не відповідають інтересам Зеленського.

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Держдепі Джеймс Рубін переконаний, що президент України Володимир Зеленський повинен бути відкритішим до оголошення інформації про стан війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

На думку Рубіна, українська влада іноді "може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас", а воєнні кореспонденти, навпаки, "повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського"

"Але в демократичній країні, якою, як ми сподіваємося і дедалі більше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що військові репортери, які висвітлюють війну, навіть якщо час від часу з'являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в якому росія тримає всіх своїх людей", – додав американський дипломат.

Рубін вважає, що кращий доступ до інформації про ситуацію на полі бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є "повноцінною демократією", хоча "рухається в правильному напрямку".

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