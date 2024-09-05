Держдеп закликали використати виділені Україні гроші, поки вони не "згоріли"

Кошти можуть згоріти вже 30 вересня.

Американські громадські об’єднань звернулися до Держдепартаменту з проханням використати решту 6,2 мільярда доларів для допомоги Україні.

Про це повідомляє американська телерадіоорганізація Голос Америки.

Кошти доступні у межах президентських повноважень до кінця бюджетного року, який спливає 30 вересня.

До Державного департаменту звернулися такі організації, як Nova Ukraine, Leleka Foundation і 107 відділення Союзу українок Америки.

Важливо, щоб Держдепартамент США повідомив Конгрес про необхідність використання всієї суми до закінчення терміну дії, заявили організації.

В RazomforUkraine додали, що якщо нинішні темпи "просідань" в асигнуваннях збережуться до 30 вересня, то приблизно 5,7 млрд доларів залишаться невикористаними.

"Вкрай важливо, щоб президент Байден використав свої повноваження, щоб вилучити решту активів, виділених Україні, до дати закінчення терміну дії. Ми закликаємо Державний департамент негайно діяти, щоб запобігти вичерпанню терміну дії цих активів і повідомити Конгрес, щоб забезпечити їх використання для зміцнення оборони України", - написано у зверненні.

Організація закликала Держдеп опублікувати повідомлення про надання допомоги на повну суму - $6,2 млрд.