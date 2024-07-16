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Держдепартамент США підтримав участь росії у другому Саміті миру

16 липня 2024, 08:55
Держдепартамент США підтримав участь росії у другому Саміті миру
Фото: з вільних джерел
Водночас готовності до дипломатії з боку рф у Вашингтоні не бачать.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу заявив, що відомство підтримує намір України залучити росію до другого Саміту миру.
 
Про це повідомляє Укрінформ.
 
Відповідна заява президента Володимира Зеленського українській пресі не стала для Вашингтона несподіванкою, адже участь росії обговорювалася під час саміту НАТО. Проте повнота ухвалення рішень, за словами Міллера, залишається за українською стороною.
 
"Якщо вони вирішать піти цим шляхом, ми їх підтримаємо", – додав речник.
 
Він також зазначив, що Сполучені Штати завжди заохочували дипломатичний процес, але лише тоді, коли Україна обере форму та зміст переговорів. Натомість з боку кремля у Держдепі наразі не бачать готовності до дипломатії.
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