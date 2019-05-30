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Держдума розгляне законопроект Путіна про призупинення ядерного договору з США

Державна дума РФ 18 червня розгляне внесений президентом Росії законопроект про призупинення Росією дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)
У четвер про те, що Путін вніс в Думу такий законопроект, повідомив голова палати В'ячеслав Володін, він пообіцяв, що рада Думи протягом години визначить терміни розгляду цього документа.
Держдума розгляне законопроект Путіна про призупинення ядерного договору з США Фото: detector.media

ДРСМД був підписаний в 1987 році. Він заборонив США і СРСР випускати, випробовувати і розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 км) і малої дальності (від 500 до 1000 км), а також пускові установки для них,  "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого, Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через шість місяців.

Росія заперечувала усі звинувачення США.

4 березня президент РФ Владімір Путін видав указ про призупинення участі в ДРСМД. 

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30 05 2019 14:42
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