Держдума розгляне законопроект Путіна про призупинення ядерного договору з США
ДРСМД був підписаний в 1987 році. Він заборонив США і СРСР випускати, випробовувати і розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 км) і малої дальності (від 500 до 1000 км), а також пускові установки для них, "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.
2 лютого, Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через шість місяців.
Росія заперечувала усі звинувачення США.
4 березня президент РФ Владімір Путін видав указ про призупинення участі в ДРСМД.
Читайте також: Іран офіційно перестає виконувати зобов'язання за ядерною угодою
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент