Держрегулятор НКРЕКП перевірить сім обленерго через масові скарги споживачів

Через масові скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла НКРЕКП позапланово перевірить обленерго.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки семи обленерго. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила напередодні, на засіданні 10 січня, повідомляє пресслужба комісії.

Підставами для перевірок стали масові скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла.

Повідомляється, що під позаплановані перевірки потраплять:

ДТЕК Київські електромережі;

ДТЕК Київські регіональні електромережі;

ДТЕК Одеські електромережі;

Полтаваобленерго;

Хмельницькобленерго;

Волиньобленерго;

Прикарпаттяобленерго.

Водночас питання проведення позапланової виїзної перевірки Закарпаттяобленерго наразі знято з розгляду.