Держреєстр виборців розповів, як проголосувати не за пропискою

Громадяни, які навчаються, працюють чи живуть не за місцем їх реєстрації, можуть взяти участь у виборах президента, тимчасово змінивши місце голосування.

"Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець не може проголосувати на виборах президента 31 березня 2019 року за зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення) змінити місце голосування", - йдеться в повідомленні.

Щоб змінити адресу голосування, виборцю потрібно особисто подати відповідну заяву до органу ведення Державного реєстру виборців із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати.

При собі треба мати паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

До заяви треба додати документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка з місця роботи чи навчання; документ, який підтверджує право власності або оренди на житло; проїзні документи, путівка в санаторій, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо).

"Виборці, зареєстроване місце проживання яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування", - йдеться в повідомленні.

Так само можуть змінити свою виборчу адресу виборці, які перебуватимуть у день виборів закордоном, або зареєстровані закордоном, але в день виборів перебуватимуть на території України, або зареєстровані закордоном, але в день виборів перебуватимуть не за місцем реєстрації.

Якщо ж у виборця немає зареєстрованого місця проживання, він може визначити свою виборчу адресу за погодженням із центром, який веде облік бездомних осіб, або соціальною службою.

Заяву треба подати не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування, тобто до 25 березня включно.

"Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці одноразово виключно на день голосування – 31 березня", - наголосили в Держреєстрі.

У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно буде повторно подати відповідну заяву. Так само не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування.