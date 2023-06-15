Держсекретар говоритиме в Китаї про розв’язану рф війну в Україні – Держдеп

Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю обговорюватиме питання, пов’язані з агресивною війною росією проти України, у тому числі так звані "мирні пропозиції" Пекіна, а також недопущення військової підтримки російських сил.

Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я повною мірою сподіваюся, що ця тема буде частиною обговорень під час візиту",- сказав представник Держдепу на запитання, чи обговорюватиметься недопущення потенційної підтримки росії з боку Китаю.

Сполучені Штати неодноразово застерігали китайську сторону від подібного кроку, і станом на сьогодні поки немає доказів, що Китай поставляв би рф будь-які озброєння.

Щодо "мирного плану" Китаю з 12 пунктів, представник американського відомства зазначив, що США вітають будь-які пропозиції, які забезпечать справедливий та міцний мир в Україні.

"Китай заявив, що зацікавлений у досягненні миру, але він також був тісно пов’язаний з Росією від початку цієї війни. Отже, якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, що поважає суверенітет України, що поважає територіальну цілісність України, звісно, це було б важливо, і це було б корисно",- заявив Міллер.

Він додав, що так звані мирні пропозиції також будуть предметом переговорів під час поїздки держсекретаря Блінкена.