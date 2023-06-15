Держсекретар говоритиме в Китаї про розв’язану рф війну в Україні – Держдеп
Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я повною мірою сподіваюся, що ця тема буде частиною обговорень під час візиту",- сказав представник Держдепу на запитання, чи обговорюватиметься недопущення потенційної підтримки росії з боку Китаю.
Сполучені Штати неодноразово застерігали китайську сторону від подібного кроку, і станом на сьогодні поки немає доказів, що Китай поставляв би рф будь-які озброєння.
Щодо "мирного плану" Китаю з 12 пунктів, представник американського відомства зазначив, що США вітають будь-які пропозиції, які забезпечать справедливий та міцний мир в Україні.
"Китай заявив, що зацікавлений у досягненні миру, але він також був тісно пов’язаний з Росією від початку цієї війни. Отже, якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, що поважає суверенітет України, що поважає територіальну цілісність України, звісно, це було б важливо, і це було б корисно",- заявив Міллер.
Він додав, що так звані мирні пропозиції також будуть предметом переговорів під час поїздки держсекретаря Блінкена.