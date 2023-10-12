Держсекретар США Блінкен прямує до Ізраїлю

Він має зустрітися з вищими посадовими особами Ізраїлю, щоб обговорити подальше посилення військової підтримки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив до Ізраїлю з місією на Близькому Сході, щоб запобігти розгортанню ширшої війни після нападу бойовиків Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

На знак солідарності з найближчим союзником Вашингтона на Близькому Сході Блінкен має зустрітися з вищими посадовими особами Ізраїлю, в тому числі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, щоб обговорити подальше посилення військової підтримки.

"Я їду з дуже простим і чітким посланням, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль", - сказав Блінкен журналістам.

Він працюватиме з регіональними союзниками США, намагаючись забезпечити звільнення понад ста людей, яких, за даними Ізраїлю, утримує в полоні Хамас, деякі з них можуть бути американськими громадянами. Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що після Ізраїлю та Йорданії Блінкен відвідає інші країни регіону.

Бойовики Хамас лютували в ізраїльських містах протягом вихідних, вбивши понад тисячу людей і захопивши десятки заручників.

За словами Блінкена, під час нападу загинуло щонайменше 22 американці.

"Це число ще може зрости, і, ймовірно, зросте", - сказав Блінкен, додавши, що американські офіційні особи працюють з ізраїльськими колегами, щоб визначити долю інших американських громадян, які залишаються зниклими безвісти.

Ізраїль завдав повітряних ударів у відповідь на атаки Хамас. Ізраїльські військові заявили, що вбили щонайменше тисячу палестинських бойовиків, які проникли з Сектора Гази.

Відповідаючи на запитання, чи виступав Вашингтон за те, щоб Ізраїль проявив стриманість у своїх діях у відповідь, Блінкен сказав, що Ізраїль поважає міжнародне право і докладає зусиль, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

"Ми знаємо, що Ізраїль вживатиме всіх можливих заходів обережності, так само, як і ми, і це знову ж таки те, що відрізняє нас від Хамас і терористичних угруповань, які займаються найогиднішими видами діяльності", - додав Блінкен.

Ключовим пріоритетом для Блінкена буде донести до Ірану і підтримуваних ним угруповань, таких як ліванська "Хезболла", послання про стримування, спрямоване, головним чином, на запобігання розгортанню більш масштабної війни.

"Хезболла" діє обережно, відволікаючи ізраїльські війська атаками на ліванському кордоні, але не відкриваючи великого фронту.

Насильство на кордоні між Ізраїлем і Ліваном спалахнуло на четвертий день у середу, 11 жовтня, коли ізраїльські сили вдарили по південних ліванських містах у відповідь на новий ракетний удар з боку підтримуваної Іраном "Хезболли".

В оголошенні про поїздку Блінкена не йшлося про Західний берег річки Йордан. Під час попередніх поїздок до регіону Блінкен відвідував Західний берег, контрольований палестинською адміністрацією та її лідером Махмудом Аббасом.