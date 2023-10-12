Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Держсекретар США Блінкен прямує до Ізраїлю

12 жовтня 2023, 09:13
Держсекретар США Блінкен прямує до Ізраїлю
Фото: Укрінформ
Він має зустрітися з вищими посадовими особами Ізраїлю, щоб обговорити подальше посилення військової підтримки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив до Ізраїлю з місією на Близькому Сході, щоб запобігти розгортанню ширшої війни після нападу бойовиків Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

На знак солідарності з найближчим союзником Вашингтона на Близькому Сході Блінкен має зустрітися з вищими посадовими особами Ізраїлю, в тому числі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, щоб обговорити подальше посилення військової підтримки.

"Я їду з дуже простим і чітким посланням, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль", - сказав Блінкен журналістам.

Він працюватиме з регіональними союзниками США, намагаючись забезпечити звільнення понад ста людей, яких, за даними Ізраїлю, утримує в полоні Хамас, деякі з них можуть бути американськими громадянами. Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що після Ізраїлю та Йорданії Блінкен відвідає інші країни регіону.

Бойовики Хамас лютували в ізраїльських містах протягом вихідних, вбивши понад тисячу людей і захопивши десятки заручників.

За словами Блінкена, під час нападу загинуло щонайменше 22 американці.

"Це число ще може зрости, і, ймовірно, зросте", - сказав Блінкен, додавши, що американські офіційні особи працюють з ізраїльськими колегами, щоб визначити долю інших американських громадян, які залишаються зниклими безвісти. 

Ізраїль завдав повітряних ударів у відповідь на атаки Хамас. Ізраїльські військові заявили, що вбили щонайменше тисячу палестинських бойовиків, які проникли з Сектора Гази.

Відповідаючи на запитання, чи виступав Вашингтон за те, щоб Ізраїль проявив стриманість у своїх діях у відповідь, Блінкен сказав, що Ізраїль поважає міжнародне право і докладає зусиль, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

"Ми знаємо, що Ізраїль вживатиме всіх можливих заходів обережності, так само, як і ми, і це знову ж таки те, що відрізняє нас від Хамас і терористичних угруповань, які займаються найогиднішими видами діяльності", - додав Блінкен.

Ключовим пріоритетом для Блінкена буде донести до Ірану і підтримуваних ним угруповань, таких як ліванська "Хезболла", послання про стримування, спрямоване, головним чином, на запобігання розгортанню більш масштабної війни.

"Хезболла" діє обережно, відволікаючи ізраїльські війська атаками на ліванському кордоні, але не відкриваючи великого фронту.  

Насильство на кордоні між Ізраїлем і Ліваном спалахнуло на четвертий день у середу, 11 жовтня, коли ізраїльські сили вдарили по південних ліванських містах у відповідь на новий ракетний удар з боку підтримуваної Іраном "Хезболли".

В оголошенні про поїздку Блінкена не йшлося про Західний берег річки Йордан. Під час попередніх поїздок до регіону Блінкен відвідував Західний берег, контрольований палестинською адміністрацією та її лідером Махмудом Аббасом.

БлінкенХамас: ІзраїльвійнаХезболла

Останні матеріали

Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Політика
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 16:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється