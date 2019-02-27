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Держсекретар США: Крим треба повернути під контроль України

"Світ не забув цинічну брехню, яку використовувала Росія, щоб виправдати свою агресію"
Держсекретар США Майк Помпео наголосив на незмінності позиції Вашингтона щодо необхідності повернення контрою України над окупованим Кримом.
Держсекретар США: Крим треба повернути під контроль України Майк Помпео. Фото: АР

Про це йдеться у заяві держсекретаря на сайті Держдепу з нагоди п’ятої річниці незаконної анексії і окупації Криму Росією.

"Світ не забув цинічну брехню, яку використовувала Росія, щоб виправдати свою агресію і замаскувати анексію української території. Сполучені Штати підтверджують свою непохитну позицію: Крим - це Україна і його потрібно повернути під контроль України", - заявив Помпео.

Держсекретар висловив стурбованість посиленням репресій з боку окупаційної влади стосовно противників анексії і закликав Росію звільнити всіх українців, у тому числі членів кримськотатарської громади, ув'язнених у відповідь на їх мирний спротив.

США також знову підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і пообіцяли зберігати санкції щодо Росії.

"Сполучені Штати будуть зберігати відповідні санкції щодо Росії до тих пір, поки російський уряд не поверне контроль над Кримом Україні і не буде повністю виконувати Мінські домовленості", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.

 

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27 02 2019 20:50
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