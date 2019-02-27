Держсекретар США: Крим треба повернути під контроль України
Про це йдеться у заяві держсекретаря на сайті Держдепу з нагоди п’ятої річниці незаконної анексії і окупації Криму Росією.
"Світ не забув цинічну брехню, яку використовувала Росія, щоб виправдати свою агресію і замаскувати анексію української території. Сполучені Штати підтверджують свою непохитну позицію: Крим - це Україна і його потрібно повернути під контроль України", - заявив Помпео.
Держсекретар висловив стурбованість посиленням репресій з боку окупаційної влади стосовно противників анексії і закликав Росію звільнити всіх українців, у тому числі членів кримськотатарської громади, ув'язнених у відповідь на їх мирний спротив.
США також знову підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і пообіцяли зберігати санкції щодо Росії.
"Сполучені Штати будуть зберігати відповідні санкції щодо Росії до тих пір, поки російський уряд не поверне контроль над Кримом Україні і не буде повністю виконувати Мінські домовленості", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.
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