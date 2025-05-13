Держсекретар США поїде до Туреччини на переговори з рф

На переговори між Україною і росією до Туреччини поїде держсекретар США Марко Рубіо.

"Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – заявив Трамп.

Того ж дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин.

Єрмак підтвердив готовність Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що наразі немає відповідного підтвердження з боку путіна.

Керівник ОПУ наголосив, що "шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в рф таке рішення може ухвалити лише путін".

"Нещодавня заява президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Єрмак.