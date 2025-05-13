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Держсекретар США поїде до Туреччини на переговори з рф

13 травня 2025, 21:07
Держсекретар США поїде до Туреччини на переговори з рф
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Керівник Офісу президента Єрмак обговорив із ним перспективи мирних перемовин.
На переговори між Україною і росією до Туреччини поїде держсекретар США Марко Рубіо.
 
Про це повідомив Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Саудівській Аравії, передає "Суспільне".
 
"Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – заявив Трамп.
 
Того ж дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин.
 
Єрмак підтвердив готовність Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що наразі немає відповідного підтвердження з боку путіна.
 
Керівник ОПУ наголосив, що "шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в рф таке рішення може ухвалити лише путін".
 
"Нещодавня заява президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Єрмак.

 

війна в Українідержсекретар СШАросія окупанти

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