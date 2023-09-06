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ПОЛІТИКА

Держсекретар США прибув до Києва

06 вересня 2023, 09:18
Держсекретар США прибув до Києва
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Раніше про візит Блінкена не повідомлялося через міркування безпеки.

До Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє ЄП.

Раніше про візит Блінкена не повідомлялося через міркування безпеки.

Варто зауважити, що поїздка державного секретаря США відбувається на тлі зміни міністра оборони України. Сьогодні кандидатуру Рустема Умєрова на посаду нового глави Міноборони має підтримати Верховна Рада.

Востаннє Блінкен відвідував Україну у вересні 2022 року. Тоді поїздку американського держсекретаря також не анонсували.

Блінкенвізит в Українувійна

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