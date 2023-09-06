Держсекретар США прибув до Києва

Раніше про візит Блінкена не повідомлялося через міркування безпеки.

До Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє ЄП.

Раніше про візит Блінкена не повідомлялося через міркування безпеки.

Варто зауважити, що поїздка державного секретаря США відбувається на тлі зміни міністра оборони України. Сьогодні кандидатуру Рустема Умєрова на посаду нового глави Міноборони має підтримати Верховна Рада.

Востаннє Блінкен відвідував Україну у вересні 2022 року. Тоді поїздку американського держсекретаря також не анонсували.