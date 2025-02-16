​Держсекретар США вперше після вступу на посаду відвідує Ізраїль

У Єрусалимі він вже зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Держсекретар США Марко Рубіо відвідує Ізраїль. Це його перший візит до країни-союзника з моменту вступу на посаду.

У Єрусалимі Рубіо зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорювалося звільнення заручників у Секторі Гази, а також погрози з боку Ірану, проблеми Сирії та Лівану. Рубіо заявив, що Ізраїль завжди може розраховувати на підтримку адміністрації Дональда Трампа.

Однією з головних тем мало стати продовження режиму припинення вогню в Секторі Гази – так звана друга фаза перемир’я між Ізраїлем і угрупованням Хамас (визнане терористичним у США та ЄС), про параметри якої домовленостей поки що немає, непрямі переговори тривають у Катарі.