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​Держсекретар США вперше після вступу на посаду відвідує Ізраїль

16 лютого 2025, 18:24
​Держсекретар США вперше після вступу на посаду відвідує Ізраїль
Марко Рубіо. Фото: trend.az
У Єрусалимі він вже зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Держсекретар США Марко Рубіо відвідує Ізраїль. Це його перший візит до країни-союзника з моменту вступу на посаду. 
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
У Єрусалимі Рубіо зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорювалося звільнення заручників у Секторі Гази, а також погрози з боку Ірану, проблеми Сирії та Лівану. Рубіо заявив, що Ізраїль завжди може розраховувати на підтримку адміністрації Дональда Трампа.
 
Однією з головних тем мало стати продовження режиму припинення вогню в Секторі Гази – так звана друга фаза перемир’я між Ізраїлем і угрупованням Хамас (визнане терористичним у США та ЄС), про параметри якої домовленостей поки що немає, непрямі переговори тривають у Катарі.
 
Нетаньягу погрожував знищити Хамас, якщо бойовики не повернуть усіх заручників. За словами ізраїльського прем’єра, США та Ізраїль мають спільну стратегію в боротьбі з радикальними течіями.
 
"Ми не завжди можемо ділитися подробицями цієї стратегії з громадськістю, у тому числі і тим, коли відкриються ворота пекла, що напевно станеться, якщо всіх наших заручників не буде звільнено до останнього", – наголосив Нетаньягу.
 
Також на порядку денному в рамках візиту Рубіо – проблема майбутнього управління Сектором Гази, який понад півтора десятиліття перебував під контролем Хамас. Ізраїль, як і Сполучені Штати, наполягає, що Хамас більше не повинен контролювати сектор. 

 

війна в Українідержсекретар СШАросія окупанти

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