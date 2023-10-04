Держсекретар США зробив заяву щодо застосування Україною західної зброї

Остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною.

Влада України та ЗСУ має право самостійно вирішувати, де і в яких обставинах застосовувати озброєння, передане союзниками.



Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - зазначив Блінкен.



За його словами, США не збираються"заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території росії і не підтримують подібні атаки. Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.