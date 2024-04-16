Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дешевше купити Україні Patriot, ніж відновлювати зруйновану росією ТЕС – Боррель

16 квітня 2024, 16:35
Дешевше купити Україні Patriot, ніж відновлювати зруйновану росією ТЕС – Боррель
Фото: Українська правда
Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що перш ніж говорити про відновлення України, необхідно уникнути її руйнування. Тому дешевше купити системи Patriot, аніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися російські війська.

Про це повідомляє Le Monde.

Відповідаючи на запитання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов'язання.

"Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять", – заявив він.

Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", – зазначив глава дипломатії ЄС.

Жозеп Боррельвійна в Україніросія окупантиППО Patriot

Останні матеріали

Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється