Десять країн долучилися до декларації G7 на підтримку України – ОП

Лідери G7 висловили свою рішучість продовжувати допомагати Україні боротися проти російської агресії.

Вони ухвалили спільну декларацію про підтримку України. Станом на сьогодні її підтримали вже 10 країн.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"До спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися Данія, Іспанія, Голландія, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія", – написав Єрмак.

Нагадаємо, після саміту НАТО країни G7 ухвалили спільну декларацію про підтримку України. Йдеться про намір надати Україні гарантії безпеки, сучасну військову техніку та економічну допомогу.