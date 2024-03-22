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ПОЛІТИКА

Десять українських пілотів завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16

22 березня 2024, 11:50
Десять українських пілотів завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16
Defensie.nl
Тепер ця група перейде до просунутої льотної підготовки, яку проводять французькі ВПС.

У Великій Британії 10 українських військових пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС для управління західними винищувачами.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

"Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку і одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", - йдеться в повідомленні.

Тепер ця група перейде до просунутої льотної підготовки, яку проводять французькі ВПС, а потім навчиться літати на винищувачах F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Пілотів навчали загального керування літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації і вдосконаленому маневруванню. Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні і посилить оперативну сумісність з Військово-повітряними силами НАТО.

У рамках цієї програми підтримки перші F-16 планують доставити в Україну влітку 2024 року.

війнанавчанняF-16

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