Матеріали:
Теми:
БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Deutsche Bank закриває свої ІТ-операції в росії – FT

13 квітня 2023, 14:47
Deutsche Bank закриває свої ІТ-операції в росії – FT
Джерело: biznes.interia.pl
Банк планує звільнити 500 працівників.

Deutsche Bank згортає центри програмного забезпечення, що залишилися в москві та Санкт-Петербурзі.

Про це пише Financial Times.

Як пише видання, на початку повномасштабного російського вторгнення у центрах Deutsche Bank працювало 1500 осіб. Вони відповідали за розробку та підтримку програмного забезпечення.

При цьому у 2022 році банк перевів близько 700 з них до нового технологічного центру в Берліні. А тим хто залишився працювати - запропонував пакети добровільних звільнень, які можуть бути прийняті протягом пів року.

Зауважимо, Deutsche Bank наразі не прийняв офіційного рішення про повне закриття своїх ІТ-операцій в росії. Однак як розповіли співробітники, цей крок вважається завершеною справою.

"Ми продовжуємо знижувати ризики наших операцій в російському технологічному центрі і розширили варіанти, доступні для наших співробітників, включаючи звільнення за взаємною згодою, а також переїзд і залишення на платформі", - йдеться в заяві банку.

Нагадаємо, найбільший фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території росії, до Берліна. У ФРН прибуло кілька сотень програмістів.

РФDeutsche Bank

Останні матеріали

На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Політика
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 10:07
США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Політика
США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 17:11
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 13:13
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється