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Девід Кемерон закликав ліквідувати російські мережі поширення брехні

09 травня 2024, 16:35
Девід Кемерон закликав ліквідувати російські мережі поширення брехні
Фото:ukr.lb.ua
Міністр закордонних справ Британії розповів, що його країна роками інвестувала в вільні медіа в Молдові та Грузії.
Британський міністр закордонних справ лорд Девід Камерон вважає, що Заходу потрібно викрити і ліквідувати "злоякісні мережі, які росія використовує для поширення брехні".
 
Про це він сказав в національному центрі кібербезпеки в Лондоні в своїй першій в якості глави МЗС великій зовнішньополітичній промові, пише The Guardian.
 
Велика Британія протягом п'яти років інвестувала в підтримку незалежних медіа в Грузії та Молдові – країнах, "де росія прагне залякувати та маніпулювати політикою". Також росія та інші противники намагалася підірвати репутацію Британії.
 
"Вони радісно звинуватили Захід у подвійних стандартах, і я думаю, що ми повинні бути відвертими у своїй відповіді. Так, страждання в Газі жахливі, але неспровокована війна проти незалежної країни, як Україна, яка не становить загрози, повністю відрізняється від конфлікту, який виріс із жорстоких нападів 7 жовтня", – прокоментував міністр.
 
Голова британської дипломатії вважає, що Сполучене Королівство має бути сміливішим у відстоюванні цінностей, які сповідує. Це свобода, верховенство права, повага до прав і гідності людини, захист основних принципів відкритого міжнародного порядку, право, а не сила, суверенітет і територіальна цілісність, свобода судноплавства.
Камерон заявив, що Велика Британія запровадила безпрецедентні санкції проти росії та продовжив закликати союзників підтримувати військову підтримку України.
Девід Кемеронвійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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