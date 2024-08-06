Дев'ятеро співробітників UNRWA, можливо, брали участь у нападі Хамас на Ізраїль – ООН

Всі вони звільнені.

Дев’ятеро співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA), ймовірно, були причетні до нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та були звільнені, заявили в ООН у понеділок.

Про це пише Reuters.

"Щодо дев'ятьох осіб доказів було достатньо, щоб зробити висновок, що вони могли бути причетні до терактів сьомого жовтня", – сказав заступник речника Фархан Хак на брифінгу в ООН.

Він послався на висновки Управління служб внутрішнього нагляду ООН (OIOS), яке, за його словами, завершило розслідування ймовірної причетності 19 співробітників UNRWA до нападів, двоє з яких згодом загинули.

Хак повідомив, що всі дев'ятеро осіб, які, за висновком слідства, могли бути причетними, є чоловіками. Він не повідомив подробиць того, що саме вони могли вчинити, але сказав, що будь-яка участь у нападах для ООН є величезною зрадою щодо тієї роботи, яку організація має виконувати від імені палестинського народу.

Організація Об’єднаних Націй розпочала розслідування після того, як у січні Ізраїль висунув звинувачення в тому, що 12 співробітників UNRWA брали участь у нападах під керівництвом Хамас 7 жовтня. Про ще сім випадків ООН повідомили у березні та квітні.

Представник ООН Хак заявив, що розслідування Організації Об’єднаних Націй дійшло висновків щодо 19 співробітників UNRWA. Окрім тих, хто міг бути причетним до нападу, щодо однієї людини не було отримано жодних доказів на підтримку звинувачень щодо причетності, в решті випадків доказів було недостатньо, щоб підтвердити причетність співробітників.

У березні UNRWA заявило, що деякі співробітники, звільнені з ізраїльського ув’язнення, повідомили, що ізраїльська влада чинила тиск, щоб вони неправдиво заявили, що агентство має зв’язки з Хамас і що співробітники брали участь у нападах 7 жовтня.

Хак додав, що деталі розслідування OIOS є конфіденційними, і оскільки інформація, використана представниками влади Ізраїлю для підтвердження своїх звинувачень, не була передана Управлінню, OIOS не зміг самостійно підтвердити більшість наданих фактів.

Щодо згаданих дев’ятьох представників, за його словами, ООН має достатньо інформації, щоб вжити заходів, тобто звільнити їх.

На запитання, чи означає це, що ООН вважає, що ці дев’ятеро "ймовірно або дуже ймовірно" були частиною атак, він відповів: "Це правильне визначення".