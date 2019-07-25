Дев'ятирічна дівчинка отримала поранення через напад бізона у Єллоустоуні, - ВІДЕО
Дівчинка жива і їй надали допомогу медичну допомогу.
Свідки кажуть, що бізона за 20 хвилин до нападу на дівчинку оточила група з 50 відвідувачів, які стояли набагато ближче за рекомендовану відстань.
У своїй заяві керівництво Єллоустонського парку заявило, що причиною інциденту стала близькість групи до бізона, інформує BBC Україна.
Воно також підтвердило офіційну пораду залишатися на відстані 23 метрів від усіх великих тварин у парку, зокрема, бізона, оленя і лося.
Фото: GETTY IMAGES
Парк, який в основному розташований в штаті Вайомінг, також повідомляє відвідувачам про те, що вони мають знаходитися щонайменше на відстані у 100 метрів від будь-яких ведмедів і вовків, яких вони бачать.
Відвідувачам також не можна годувати або підходити до диких тварин у парку.
"Дика природа в Єллоустонському національному парку є дикою, - йдеться в повідомленні. - Коли тварина є поруч зі стежкою, набережною, автостоянкою або у населеній місцевості, дайте їй простір".
"Якщо потрібно, оберніться і йдіть іншим шляхом, щоб уникнути взаємодії з дикою твариною в безпосередній близькості", - говориться в заяві.
Відео нападу показує, як дві людини тікають, коли бізон наближається, але дівчинка не встигає втекти.
Перед тим, як оригінальний 12-секундний кліп був видалений з Twitter, відео зібрало мільйони переглядів і було поширено 38 тис разів, повідомляє Washington Post.
Подробиці про травми дівчини не оприлюднені, але працівники парку повідомили, що вона з міста Одеса у Флориді.
Щодо інциденту проводиться розслідування.
Єллоустон є домом для найбільшої кількості бізонів на державних землях у США.
Ці тварини є найбільшими наземними ссавцями в Північній Америці і можуть важити до 900 кг. Бізон може бігати зі швидкістю 50 км/год.
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