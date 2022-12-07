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ПОЛІТИКА

Дев'ятий пакет санкцій проти росії оголосила Єврокомісія

07 грудня 2022, 21:28
Дев'ятий пакет санкцій проти росії оголосила Єврокомісія
Фото: Укрінформ
Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти росії.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
"росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Вона навмисно завдає ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, намагаючись паралізувати країну на початку зими. Ми підтримуємо Україну і змушуємо росію платити за свою жорстокість", - заявила вона.
 
За її словами, ті вісім пакетів санкцій, які було запроваджено, вже мають болючий ефект для рф.
 
"І сьогодні ми посилюємо тиск на росію дев’ятим пакетом санкцій. По-перше, ми пропонуємо додати до нашого санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб", - заявила фон дер Ляєн.
 
Зазначається, що до списку входять фізичні особи та компанії, серед яких: військові, представники російського оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики.
 
"Цей список охоплює ключові фігури у жорстоких і навмисних ракетних ударах росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції", - наголосила президентка ЄК.
 
Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків, включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів.
 
Крім цього, в рамках нового пакета санкцій пропонується ввести додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, у тому числі на певні хімічні компоненти, нервово-паралітичні речовини, електроніку та програмне забезпечення, які можуть бути використані у воєнних цілях.
 
Також Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення росії доступу до дронів.
 
"Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до росії моторів для дронів, а також експорт до третіх країн, як Іран, які можуть постачати дрони росії", - сказала фон дер Ляєн.
 
Дев’ятий пакет санкцій передбачає і блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.
 
Ще Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у рф.
РосіясанкціїЄвросоюз

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