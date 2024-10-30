Деякі європейські чиновники прагнуть виграшу Трампа – Politico

На їх думку, Трамп кращий варіант з можливих для зміцнення оборони Євросоюзу.

Європейцям може не подобатися кандидат від Республіканської партії, однак офіційні особи з кількох країн заявили, що його переобрання може стимулювати зміни в блоці, а саме в оборонній сфері.

Деякі європейські чиновники вважають, що якщо екс президент США Трапм виграє на цих виборах, це буде найкращим варіантом із можливих для зміцнення оборони Євросоюзу і боротьби з Китаєм, пише Politico.

"Повернення Трампа стане доброчинним потрясінням, яке дасть змогу ЄС рухатися вперед, як пандемія або енергетична криза через війну в Україні", - заявив один високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Схожу думку мають і інші дипломати, а також чиновники, що не є "симпатією до кандидата від республіканців".

Проте видання пише, що перемога Трампа на виборах буде "гіркими ліками", які так необхідні ЄС через розбіжності між країнами, що має дозволити подолати розбіжності і рухатися в майбутньому як "єдиний блок".

Трамп буде надмірно ворожим щодо Європи, тож політичний союз не матиме іншого вибору, окрім як зміцнення власного технологічного сектору, збільшення витрат на оборону. Зокрема, постає питання про війну в Україні.

Згадується, що раніше Трамп уже неодноразово заявляв, що припинить повномасштабну війну рф проти України на наступний день після свого переобрання.

В разі, якщо Трамп повернеться до Білого дому, його адміністрація може посилити тиск на Європу в питанні "поділу тягаря" до межі, небувалої з часів заснування альянсу в 1949 році. Чиновники вважають, що це "чудово".

"Трамп допомагає підвищити обізнаність про фінансування оборони, але нам потрібен справжній шоковий ефект, щоб змінити цю дискусію. Угода щодо мирного плану для України повністю струсоне ситуацію", - заявив один із чиновників.