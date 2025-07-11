Деякі європейські компанії використовують вкрадені дані для отримання інвестицій – The Telegraph

Деякі європейські фірми неправдиво маркують свою зброю як "перевірену в бою"

Деякі недобросовісні європейські виробники дронів намагаються вивідати і вкрасти секрети українських компаній, щоб потім використовувати ці дані у своїх маркетингових кампаніях і "підробляти" бойові випробування.

Про це виданню The Telegraph розповів генеральний директор української фірми з виробництва дронів Skyeton Роман Княженко.

За його словами, деякі західні компанії-виробники заявляють про "проведені бойові випробування" після всього кількох коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.

"У результаті європейські уряди вклали мільярди фунтів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони своїх країн і підтримки України", - пише видання.