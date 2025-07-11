Деякі європейські компанії використовують вкрадені дані для отримання інвестицій – The Telegraph
11 липня 2025, 15:33
Фото: Генштаб ЗСУ
Деякі європейські фірми неправдиво маркують свою зброю як "перевірену в бою"
Деякі недобросовісні європейські виробники дронів намагаються вивідати і вкрасти секрети українських компаній, щоб потім використовувати ці дані у своїх маркетингових кампаніях і "підробляти" бойові випробування.
Про це виданню The Telegraph розповів генеральний директор української фірми з виробництва дронів Skyeton Роман Княженко.
За його словами, деякі західні компанії-виробники заявляють про "проведені бойові випробування" після всього кількох коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.
"У результаті європейські уряди вклали мільярди фунтів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони своїх країн і підтримки України", - пише видання.
Так, Княженко розповів, що виробники дронів відвідують його компанію з пропозиціями про співпрацю, але насправді використовують ці візити, щоб вивідати секрети:
"Багато європейських виробників дронів роблять фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з низкою з них. Але інші обіцяють багато чого тільки для того, щоб поговорити з вами побільше, дізнатися, які у вас секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються винюхати, як ми працюємо, які рішення в нас є, які працюють на полі бою. Потім вони створюють красиві презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили всього пару польотів у Львові".
За словами Княженка, іноді в текстах презентацій дронів з Європи він читає "буквально свої власні слова, без будь-яких змін".
У результаті, зазначає він, мільярди доларів ідуть компаніям, які досі не мають уявлення про те, чим вони займаються, і фактично, країна, яка закуповує такі дрони, "інвестує в технологію, яка насправді є підробкою".
Так, він навів приклад із постачанням камер для їхнього дрона Raybird від європейської компанії, з яких тільки половина була в робочому стані.
На його думку, одна з основних проблем полягає в нерозумінні деякими європейськими компаніями складнощів, пов'язаних із виробництвом БПЛА.