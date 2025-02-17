Деякі європейські країни категорично проти відправки своїх військ в Україну – FT

Прем'єр Великої Британії запропонував відправити європейські війська в Україну, але лідери багатьох інших країн не підтримують це рішення.

Лідери європейських країн сперечаються між собою з приводу питання відправки миротворчих військ в Україну. Цей конфлікт виник на кризовій нараді в Парижі, яку організував президент Франції Емманюель Макрон/

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що європейські лідери хочуть дійти консенсусу з приводу того, як реагувати на мирні переговори президента США Дональда Трампа з росією. Польща та Іспанія висловили небажання направляти миротворчі сили в Україну, через кілька годин після того, як Велика Британія запропонувала відправити своїх військових як частину гарантій безпеки для Києва.

У виданні поділилися, що на зустрічі в Парижі присутні представники шести країн Європейського Союзу, Великобританія, а також офіційні особи з НАТО.