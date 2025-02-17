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Деякі європейські країни категорично проти відправки своїх військ в Україну – FT

17 лютого 2025, 21:55
Деякі європейські країни категорично проти відправки своїх військ в Україну – FT
Фото: facebook.com/odalug
Прем'єр Великої Британії запропонував відправити європейські війська в Україну, але лідери багатьох інших країн не підтримують це рішення.
Лідери європейських країн сперечаються між собою з приводу питання відправки миротворчих військ в Україну. Цей конфлікт виник на кризовій нараді в Парижі, яку організував президент Франції Емманюель Макрон/
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Зазначається, що європейські лідери хочуть дійти консенсусу з приводу того, як реагувати на мирні переговори президента США Дональда Трампа з росією. Польща та Іспанія висловили небажання направляти миротворчі сили в Україну, через кілька годин після того, як Велика Британія запропонувала відправити своїх військових як частину гарантій безпеки для Києва.
 
У виданні поділилися, що на зустрічі в Парижі присутні представники шести країн Європейського Союзу, Великобританія, а також офіційні особи з НАТО.
 
Франція запропонувала обговорити питання про створення "сил безпеки", які будуть розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні, розповіли журналістам два чиновники, які були обізнані про підготовку до зустрічі.
 
У виданні підкреслили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на зустрічі, що він готовий і хоче відправити британські війська в Україну, якщо це буде необхідно. Проте лідери інших країн налаштовані більш неохоче.
 
"Наразі ніхто не розглядає можливість відправки військ в Україну. Світ усе ще дуже далекий, і тільки з однієї причини - путін", - сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
 
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на зустрічі про те, що Польща також не готова відправляти свої війська в Україну, але пообіцяв, що його країна збереже допомогу Києву.

 

миротворцівійна в Україніросія окупанти

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