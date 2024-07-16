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Низка країн ЄС роздумує над можливістю відновлення своїх представництв в Афганістані – Bloomberg

16 липня 2024, 11:57
Низка країн ЄС роздумує над можливістю відновлення своїх представництв в Афганістані – Bloomberg
Фото: ru.hasarakutyun.am
Брюссель поступово змінює думку і визнає необхідність присутності ЄС в Афганістані.

Низка країн Європейського Союзу розглядають можливість поновити роботу своїх посольств у Афганістані, де при владі перебуває радикальний рух "Талібан". Це означатиме дипломатичне визнання влади ісламістської організації.

Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Зокрема, однією з таких країн є Італія. За словами журналістів, Рим провів спеціальну місію зі своїми розвідувальними службами в столиці Афганістану Кабулі протягом останніх кількох тижнів. Окрім цього, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що їхній посол нещодавно відвідав Кабул.
 
"Ми працюємо над цим. Наш посол здійснив місію. Є проблеми з правами людини. Вирішення дуже складне, воно потребує часу", – розповів Таяні в інтерв’ю під час саміту НАТО у Вашингтоні.
 
Водночас французькі, німецькі та британські офіційні особи заявили, що вони не планують негайно відновлювати свої місії в Кабулі.
 
Наразі в Афганістані немає посольств жодної з країн ЄС, але є посольство однієї з країн "Великої сімки" – Японії. Також в країні діють спеціальна делегація Євросоюзу та відділ з питань інтересів США при катарському представництві.
 
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. заявляв, що Мадрид ще місяць тому був готовий відновити роботу іспанського посольства у Афганістані. Однак, цей процес загальмував через загибель трьох громадян Іспанії внаслідок терористичної атаки ІДІЛ.
 
Один з європейських високопосадовців зазначив, що в Брюсселі поступово змінюють думку і визнають необхідність своєї присутності в Афганістані, аби захищати права жінок, встановлювати стратегічну присутність та реалізовувати проєкти розвитку.

 

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