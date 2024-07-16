Низка країн ЄС роздумує над можливістю відновлення своїх представництв в Афганістані – Bloomberg

Брюссель поступово змінює думку і визнає необхідність присутності ЄС в Афганістані.

Низка країн Європейського Союзу розглядають можливість поновити роботу своїх посольств у Афганістані, де при владі перебуває радикальний рух "Талібан". Це означатиме дипломатичне визнання влади ісламістської організації.

Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Зокрема, однією з таких країн є Італія. За словами журналістів, Рим провів спеціальну місію зі своїми розвідувальними службами в столиці Афганістану Кабулі протягом останніх кількох тижнів. Окрім цього, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що їхній посол нещодавно відвідав Кабул.

"Ми працюємо над цим. Наш посол здійснив місію. Є проблеми з правами людини. Вирішення дуже складне, воно потребує часу", – розповів Таяні в інтерв’ю під час саміту НАТО у Вашингтоні.