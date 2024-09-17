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Деякі союзники України вже почали обговорювати, як може завершитися війна – Bloomberg

17 вересня 2024, 21:07
Деякі союзники України вже почали обговорювати, як може завершитися війна – Bloomberg
Фото: Генштаб ЗСУ
Союзники наполягають, що ніхто не чинить тиску на Україну з метою вступу в переговори з росією.
Деякі союзники України починають говорити про те, чим може закінчитися боротьба з російським вторгненням, що викликає побоювання в низці інших західних столиць, що ці зусилля можуть призвести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За даними джерел видання, у рамках обговорення стратегії на наступний рік офіційні особи все більш серйозно розглядають можливість завершення війни шляхом переговорів. Співрозмовники підтвердили, що рішення про переговори ухвалюватиме Київ і що ніхто не чинить тиску на Володимира Зеленського.
 
"Але в міру того, як війна наближається до нової зими, на полі бою не видно жодних ознак прориву. Це спонукає деяких офіційних осіб союзників почати вивчати можливості виходу з глухого кута за допомогою дипломатії", - сказано в матеріалі.
 
Зазначається, що москві насилу вдається просуватися вперед, але її ракети знищили значну частину енергетичної інфраструктури України. Це викликає побоювання - як країна переживе цю зиму.
 
"Переговори про припинення бойових дій повинні будуть вирішити ключову проблему: як зробити так, щоб Україна не стала вразливою для майбутнього російського нападу. Водночас запевнити своїх союзників, що вони не будуть втягнуті в прямий конфлікт із кремлем. Будь-які переговори також повинні будуть подолати гірку спадщину Мінських угод, які були узгоджені після захоплення Криму у 2014 році", - сказано в статті.
 
Один з європейських чиновників з питань оборони також зазначив, що європейський уряд поділяє побоювання, що після укладення угоди путін скористається невпевненістю Заходу.
 
Деякі союзники вважають, що час між листопадовими виборами в США і президентською інавгурацією в січні наступного року може надати вікно можливостей. Адміністрація Байдена, що йде, може мати більше політичної свободи для укладення угоди.
 
"Траєкторія військового конфлікту в найближчі два місяці буде вельми "крутою". У базовому передбачуваному варіанті військові дії продовжаться після інавгурації. Але ймовірність альтернативних сценаріїв також висока", - додало джерело Bloomberg.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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