Деякі союзники України вже почали обговорювати, як може завершитися війна – Bloomberg

Союзники наполягають, що ніхто не чинить тиску на Україну з метою вступу в переговори з росією.

Деякі союзники України починають говорити про те, чим може закінчитися боротьба з російським вторгненням, що викликає побоювання в низці інших західних столиць, що ці зусилля можуть призвести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню.

За даними джерел видання, у рамках обговорення стратегії на наступний рік офіційні особи все більш серйозно розглядають можливість завершення війни шляхом переговорів. Співрозмовники підтвердили, що рішення про переговори ухвалюватиме Київ і що ніхто не чинить тиску на Володимира Зеленського.

"Але в міру того, як війна наближається до нової зими, на полі бою не видно жодних ознак прориву. Це спонукає деяких офіційних осіб союзників почати вивчати можливості виходу з глухого кута за допомогою дипломатії", - сказано в матеріалі.