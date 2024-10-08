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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Діагностика й ремонт айфонів у місті Дніпрі

08 жовтня 2024, 14:52
Діагностика й ремонт айфонів у місті Дніпрі

Попри високу якість та всі переваги пристроїв Apple, іноді вони потребують ремонту так само, як і вироби будь-яких інших брендів. Природне фізичне зношування, потрапляння пилу та вологи, механічні пошкодження — і вашому смартфону вже потрібна реабілітація. Якщо цікавить ремонт айфонів у Дніпрі, з будь-якою проблемою можна звернутися до сервісного центру MyApple: тут роблять усе — від відновлення Face ID до заміни акумуляторної батареї та перепаювання мікросхем.

Що найчастіше ламається

Проблеми з iPhone зазвичай з’являються на другому-третьому році життя гаджета, і вони найчастіше пов’язані з інтенсивною експлуатацією пристрою. Наприклад, може знадобитися заміна АКБ або кнопки Home. 

Крім природного зношування деталей, причиною несправностей часто є падіння, удари телефона або потрапляння у воду. Бувають також і серйозні системні збої. А іноді ремонт обмежується чищенням від бруду, після чого працездатність смартфона, наприклад функції мікрофона, повністю відновлюється.

А може, заощадити та зробити все самостійно?

Подекуди користувачі намагаються провести ремонт гаджета самотужки. Візьмемо, наприклад, заміну скла — здається, що тут складного? Справді, якщо купити необхідні запчастини (скло), залишилася «дрібниця», потрібно лише:

  • відкрутити гвинти;
  • від’єднати конектор;
  • дістати приклеєний акумулятор;
  • витягти віброелемент;
  • від’єднати шлейфи;
  • вийняти камеру;
  • від’єднати шлейф і дістати лот сім-картки;
  • відкрутити гвинти та витягти материнську плату;
  • витягти динаміки;
  • витягти рознім зарядного пристрою;
  • від’єднати дисплей (нарешті!). 

І не забувайте, що наприкінці потрібно провести складання у зворотній послідовності.

Найімовірніше, цей далеко не повний список робіт, які потребують певної вправності та які можна провести, тільки маючи під рукою спеціальний інструмент, у багатьох відіб’є бажання лізти всередину розумного й дорогого гаджета. Погодьтеся, що спокійніше та вигідніше замовити послугу ремонт айфонів в Дніпрі в сервісному центрі, де нададуть гарантії і на роботу, і на складники.

Вартість та терміни ремонту iPhone озвучує майстер MyApple після огляду й діагностики. Ціна послуги залежить від моделі та складності робіт, і користувачеві в деяких випадках доведеться визначитися, що доцільніше — ремонт або купівля нового пристрою.


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